Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arakan özel gündemiyle Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonunda 22 maddeden oluşan sonuç bildirgesi yayınlandı.

Malezya Dışişleri Bakanı Anife Aman, basına yaptığı açıklamada, toplantının sonunda "eylem merkezli" olarak nitelendirdiği, Arakanlı Müslümanların sorunlarının çözümüne yönelik 22 maddelik sonuç bildirgesi yayınlandığını bildirdi.

Bakan Aman, Malezya'nın 56 bin Arakanlı Müslüman'a ev sahipliği yaptığını, geçici kamplarda kalan bu kişilerin temel ihtiyaçlarının giderildiğini belirterek İİT olarak Myanmar hükümetiyle yapıcı ilişkilerin geliştirilmesine önem verileceğini söyledi.

Anife Aman, aralık ayından bu yana Myanmar hükümetinin sorunun çözümüne ilişkin girişimlere olumlu yanıt verdiğini hatırlatarak Malezya'nın yanı sıra Türkiye'nin desteklediği gıda, tıbbi malzeme ve çadır gibi malzemelerin yer aldığı yardım gemisinin şubat ayında Myanmar'a gitmek üzere yola çıkacağını kaydetti.

Myanmar hükümeti yardımların Arakan eyaletinin başkenti Sittwe yerine Yangon'a götürülmesini istemiş, yardımların buradan yetkililer tarafından bölgeye nakledileceğini açıklamıştı.

Sonuç bildirgesi

Toplantının sonunda yayınlanan sonuç bildirgesinde, Arakan eyaletinde Müslümanlara karşı uzun süredir devam eden baskı ve zulmün kökeninde, vatandaşlık hakkının inkar edilmesinin yattığı belirtildi, sorunun çözümü için Myanmar hükümetine çağrıda bulunuldu.

İlk etapta Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının bir an önce sona erdirilmesi, süreç içinde çok kültürlü ve çok dinli Myanmar'da etnik yapılar arasında diyalog çabalarına ağırlık verilmesi gerektiği vurgulanan bildirgede, İİT Genel Sekreterliği, Birleşmiş Milletler (BM) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) iş birliğiyle Myanmar hükümetinin bu yönde atacağı adımlara katkı sağlanacağı ifade edildi.

Bildirgede, Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık hakkı tanınmasının yanı sıra kamplarda yaşam mücadelesi verenlere temel insani yardımların ulaştırılması konusunda uluslararası toplumla iş birliği yapılması çağrısı yinelendi. Ayrıca başta Malezya olmak üzere bölge ülkelerinde yasa dışı göçmen statüsüyle yaşayan Arakanlıların, Myanmar hükümetinin yapacağı olumlu düzenlemeler sonrası vatanlarına dönmelerinin öngörüldüğü dile getirildi.

Kuala Lumpur'daki toplantıya İİT üyesi 8 ülke, dışişleri bakanı düzeyinde katılırken 41 ülke üst düzey yetkililer tarafından temsil edildi.

Arakan eyaletinde 9 Ekim'de sınır karakollarına düzenlenen saldırılarda 13'ü güvenlik görevlisi 29 kişi ölmüştü. Saldırıların ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilmiş, operasyon başlatılmıştı.

Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana eyalette 400 Arakanlı Müslüman'ın öldüğünü belirtirken Myanmar hükümeti ölü sayısının 86 olduğunu savunmuştu.

Operasyonlar sırasında Bangladeş'e kaçmayı başaran siviller, güvenlik güçlerini köyleri ateşe vermekle, yargısız infazla, tecavüz ve keyfi tutuklamalarla suçlamıştı. 9 Ekim 2016- 5 Ocak 2017 arasında 65 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e sığındığı ifade ediliyor.

Kuala Lumpur'da aralık başında Başbakan Necip Rezak'ın katıldığı Arakan'a Destek Mitingi'nde Myanmar hükümetinden Rohingyalara yönelik etnik temizliğe son vermesi çağrısında bulunulmuştu.

Ardından Malezya ordusunun komutanı, Myanmar'a resmi ziyarette bulmuş, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii daveti üzerine Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de Myanmar'ı ziyaret etmişti.

Bu görüşmelerde Malezya ve Endonezya'nın, Arakan Müslümanlarıyla ilgili sorunun çözümüne katkı bulunabileceği dile getirilmişti.