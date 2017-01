Türkiye Gazetesi

Süper Loto 19 Ocak 2017 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? 19 Ocak Süper Loto sonuçları merakla bekleniyor. Yedinci kez devreden Süper Loto'da sonuçlar bu akşam belli olacak. 19 Ocak Süper Loto çekilişi saat 21.00'dan sonra gerçekleştirilecek. Süper Loto sonuçları açıklandığı andan itibaren burada olacak. Süper Loto sonuçları açıklandığında biletinizi sitemizden kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 828 bin 419 lira 79 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 67 kişi 10 bin 171 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 322 kişi 169'ar lira, 3 bilen 89 bin 97 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. Toplam 2 milyon 677 bin 69 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 934 bin 218 lira 68 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 81 bin 644 lira 33 kuruş kamuya aktarılacak. Süper Loto'da büyük ikramiye, bu hafta yedinci kez devretmiş oldu.

Süper Loto nereden oynanır?

Süper Loto yetkili Sayısal Oyun bayilerinden oynanabilir. Bayililer şu alanlarda çalışıyor olmak zorundadır; Gazeteciler, tekel ürünleri satanlar, süpermarketler, marketler, kuruyemişçiler, büfeler, cep telefonu satıcıları, bilgisayar ve/ya müzik CD’si satanlar, Spor Toto, Ganyan bayileri. Oyuna ait kuponlar ve oyunu oynayacağınız terminaller, sadece bu işlerle iştigal eden ve yetkili Sayısal bayiliği almış olan işyerlerinde bulunur. Süper Loto fiyatı Milli Piyango İdaresince belirlenir.



Süper Loto nasıl oynanır?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Süper Loto çekilişi ne zaman yapılır?

Çekiliş 21.05 te gerçekleşir. Ancak Süper Loto Sonucu resmi duyurusu, her Perşembe saat 21:30′da yapılır. Süper Loto çekiliş sonuçları, en hızlı şekilde SüperLotoSonuc.com adresinden eş zamanlı olarak öğrenilebilir. Her hafta 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bazen devredecektir. Bu da ikramiyenin katlanarak artmasına ve bir sonraki hafta oynayan toplam katılımcı sayısının da yükselmesine yol açacaktır. Katılımcı sayısının yükselmesi ikramiyenin büyümesine yol açacağından, her devirle birlikte büyüyen ikramiye, oyunun cazibesini daha da arttıracaktır.

EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.



6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.