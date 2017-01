Türkiye Gazetesi

Antalya’nın en önemli sanayi merkezlerinden birisi olan Akdeniz Sanayi Sitesi esnafları çalıştıracak çırak bulmakta zorluk çekiyor. Akdeniz Sanayi Sitesi’ne günde yaklaşık 50 bin aracın giriş yaptığını söyleyen Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, sanayinin 15 bin çalışanı ile Antalya’nın en büyük toplu iş merkezi, 2 bin 500 esnafıyla ise Türkiye’nin 4. büyük sanayi sitesi olduğunu kaydetti.

Başkan Mehmet Öztürk, sitede 2 bin 500 esnafın 15 bin kişiye hizmet verdiğini söyledi.Antalya’nın en büyük toplu iş merkezinde otomotiv mobilya ve makine çeşitli işler üzerine faaliyet yürütüldüğünü dile getiren Öztürk, “Turizm ve tarım bölgesinde kullanılan ekipmanların ürün ihtiyaçlarını sanayimizden karşılıyoruz. Otomotiv endüstrisi alanında da geniş yelpazeli bir hizmet veriyoruz” dedi.

"GENÇLER KOLAY İŞE GİDİYOR"

Türkiye’nin hızlı bir şekilde sanayi toplumuna geçmeye devam ettiğini aktaran Öztürk, “Sanayi toplumuna geçerken de yetişmiş nitelikli insan gücüne ihtiyaç var. Bu konunda biz yeterli değiliz. Yetişmiş insan gücü alanında özellikle sanayide büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu ihtiyacı karşılamak adına son yıllarda meslek liselerinin sayısı arttırılıyor önemli projeler hayata geçiriliyor. Maalesef insanlar sanayi sitesine yönelmiyor. Bu sektörler diğer alanlara göre çok ağır işleri içeriyor. Kalfa, usta, teknisyen beş yılda ancak yetişiyor. Kolay işleri daha çok seviyor toplumumuz. Bu durum sahil kesimlerinde alternatif işlerin yoğun olmasından dolayı daha çok hissediliyor” diye konuştu.

"ATÖLYELERDE 3 KİŞİ ÇALIŞIYOR"

Akdeniz Sanayi Sitesi’nden en büyük sorunlardan birinin yetişmiş insan gücü sıkıntısı olduğunun altını çizen Öztürk, “İnsan yetişmiyor. Sanayiye şu an çırak, kalfa gelişi yok. Burada en az 10 kişi ile çalışması gereken atölyeler 3 kişi ile çalışıyor. Bu da büyük bir kayıp” dedi.

"USTA YETİŞMİYOR"

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasının çırak yetişmesine büyük bir darbe vurduğunu kaydeden Öztürk, “Çırak olayı tamamen bitmiş durumda. Meslek liselerine çocuklar yönleniyor. Oralarda da çocuklar yetişmiyor. Bu okullardan sanayiye gelen çocuklarda verim de olmuyor. Bununla ilgili bakanlıkların çalışmaları var. Önümüzdeki süreçte meslek liseleri ile özel sektör arasındaki sıkıntıların giderilmesi gerekiyor. Meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin yüzde 70’i de bölümleriyle ilgili işleri yapmıyor. Burada da sıkıntılar var. Bunların giderilmesi gerekiyor. Bugün en büyük sıkıntımız usta yetişmemesidir. Kaliteli usta olmadığı zaman yapılan işin kalitesi de düşüyor. Ülkemiz için sanayimiz için büyük bir kayıp” ifadelerine yer verdi.

"ACİL 1000 NİTELİKLİ PERSONEL"

Dünyada söz sahibi olmanın kriterinin üretmek olduğunun altını çizen Öztürk, “Gençlerimizin sanayiye yönlendirilmesi gerekiyor. Pahalı bir araç alıyorsunuz ama bunu yapacak ustanız yok. 18 yaşına gelen bir gence iş öğretemiyorsunuz. Meslek liselerindeki öğrencilerin başarılı olması gerekiyor. Bizim sitemize nitelikli olarak 1000’e yakın eleman ihtiyacı var. Her işletmeye gidilse çırak ihtiyacı var. Çırak geliyor mu? Yok. Yeni Çıraklık Okulu düzenlemesi bizi bir nebze rahatlatabilir” dedi.

"1500-3 BİN TL ARASI MAAŞ ALIR"

Sanayi sitesinde yetişmiş bir personelin meslekten mesleğe değişik ücret aldıklarına değinen Öztürk, “Asgari ücretle 3 bin lira arasında bir kişi ücret alır. Ama nitelikli personel. Nitelikli esnaf bulma yönünden esnafımız büyük sıkıntıda. Ustalar emekli olunca yerine gençlerin takviye olması gerekir. Şimdi herkes memur olmak istiyor. 100 kişilik memur alınacak ilanına 10 bin kişi başvuruyor. Biz 1 ya da 5 işçi alınacak desek kimse başvurmuyor. Kolay iş istiyor herkes. Ülkemizin her şehrinde yetişmiş ustalar altın oldu. İşverenler o noktada zorluk yaşıyor” diye konuştu.

"USTANIN YANINDA ÇIRAK YOK"

İşveren Müslüm Kaya, yetişmiş personel sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayarak, “Eleman yetişmiyor. Her geçen gün kalfa, çırak sıkıntısı artıyor. Vasıflı elemanı herkes çalıştırmak istiyor. Alttan gelen yetişen eleman yok. 13 teknik personel çalışıyoruz. Her ustanın yanında bir çırak yetişmesi gerekiyor. Ama şu an yok” dedi.

"OĞLUYLA ÇALIŞIYOR"

İşveren Cemal Şahin de personel sıkıntılarının hat safhada olduğunu dile getirerek, “Aldığımız personel yetişmiş değil. Çekirdekten yetişen elemana ihtiyacımız var. Çırak zaten yok. Oğlumu yetiştirdim onla çalışıyorum. En az 5 personelim olması gerekir ama biz iki kişi kaldık. Yetişmiş kişi olsa bende işi hazır” ifadelerini kullandı.

"SEVMEK GEREKİYOR"

22 yaşındaki meslek lisesi mezunu Serkan Mete ise, “İşimden memnunum, severek çalışıyorum. Yaz tatillerinde ben çırak olarak çalışıyordum. Stajyerler geliyor ama ortamı görünce çalışmak istemiyor. Genelde tercih etmiyorlar. Ağır işler olduğu için çırak yok. Boş gezmektense bir meslek sahibi olmak iyidir. Ben de ders çalışmak gibi işimi seviyorum” şeklinde konuştu.