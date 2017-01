Türkiye Gazetesi

2017 Açıköğretim-AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. AÖF final soru ve cevaplarının erişime açılması ardından alacakları puanlara dair öngörüde bulunmaya çalışan öğrenciler, güz dönemi derslerini geçip geçemediklerini öğrenmek için 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularını sormaya başladı. Peki, net bir tarih var mı? İşte, AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tahmini süre. Sınavların ardından İHA’ya açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, sınavların tüm yurtta başarıyla tamamlandığını söyledi. Gündoğan, “Yaklaşık 1,5 milyon öğrencimiz, oturum bazına bakıldığında ise 3,6 milyon öğrencimizin katıldığı, 500 binin üzerinde görevlinin görev aldığı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte 124 merkezde yapılan sınavlarımız sorunsuz tamamlandı. Hava koşulları da bize yardımcı oldu. Kış aylarında olmamız nedeniyle özellikle Doğu’da bazen sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Fakat bu sınavda hava koşullarının da uygun gitmesiyle sınavlarda herhangi bir sıkıntı söz konusu olmadı” dedi.



AÖF 2017 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14-15 Ocak tarihlerinde yapılan AÖF güz dönemi final sınavları hakkında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, son 1 yıldır sonuçların 1 hafta içinde açıklandığı hatırlattı.

Prof. Dr. Gündoğan, sınavlarda birçok kamu kurumundan kişilerin görev aldığına da dikkat çekerek;

“Anadolu Üniversitesi sınavlarının olduğu haftalarda ülkede gerçekten ciddi hareketlilik oluyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi oturum bazında 3 milyonu aşkın kişinin sınava girdiği, 500 bin kişinin görev aldığı sınavlarda şehirler daha da hareketleniyor. Bu noktada sadece Anadolu Üniversitesi personeli değil, tüm kamu görevlileri bize yardımcı oluyor. Emniyetinden milli eğitimdeki öğretmenlere, tüm şehirlerdeki üniversitelerdeki görevlilere kadar hepsi bizim sınavlarımızda görev alıyorlar. Dolayısıyla ben bu sınavlarda görev alan tüm kamu görevlilerine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Bahar döneminde vizeler 15 Nisan 2017 – 16 Nisan 2017 (Cumartesi-Pazar) finnaller de 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2016 2017 eğitim ve öğretim yılının sınavları bittikten sonra tek ders sınavı 15 Temmuz 2016 Cumartesi günü yapılacak.

Sınav Sisteminde Değişiklik

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan yazıya göre, 2016- 2017 eğitim ve öğretim yılı itibari ile Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme programları sınavları ile ilgili değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre, sınav sonuçları değerlendirmesi yapılırken çoktan seçmeli olarak yapılmakta olan beş seçenekli ve test tipi olan sorular için, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi kararı Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildi. Bu yapılan değişiklik ile birlikte öğrencilerin sınavda yapmış oldukları her dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek.

“Sınavlarda görev alan tüm kamu görevlilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum”

“Sınavın sonuçlarını en kısa zamanda öğrencilerimize duyuracağız”

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına da değinen Rektör Gündoğan, şöyle devam etti:

“İnşallah en kısa zamanda sınav sonuçlarını da ilan edeceğiz. Biliyorsunuz son 1 yıldır sınav sonuçlarını 1 haftalık bir süreye indirgedik. Yani sonuçlarını 1 hafta içerisinde ilan ediyoruz. Bu sınavın sonuçlarını da en kısa zamanda öğrencilerimize duyuracağız.”



AÖF NOT SİSTEMİ

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.