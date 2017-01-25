Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra'ya yaptığı 3 günlük ziyaretini tamamlayan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, başkentteki temaslarını, ülke siyasetinin kalbinin attığı tarihi parlamento binası önünde AA muhabirine değerlendirdi.

İngiltere'de parlamento yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve Türk vatandaşlarıyla yoğun bir toplantı trafiği gerçekleştirdiğini anlatan Katırcıoğlu, temaslarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yapılanması ve örgütün oluşturduğu tehdit, Türkiye'de yönetim sisteminde öngörülen değişiklikle bu kapsamda yaşanan gelişmelere dair konuların görüşüldüğünü bildirdi.

Anayasa değişikliği temelinde bundan sonraki sürece ilişkin beklentilerine değinen Katırcıoğlu, seçmenle hem yurt dışında hem de yurt içinde yakın temasta bulunduğunu söyleyerek "Bağlantıyı kesmiyoruz. Aldığım intiba, halkımızın büyük bir çoğunlukla 'evet' diyeceğidir." ifadesini kullandı.

Katırcıoğlu, Türk halkının feraset ve basiret sahibi olduğunu dile getirerek sözlerAKini şöyle sürdürdü:

"Halkımız, bu anayasa değişikliğine 'evet' dediği gün, biliyor ki başlarında sorumlu bir cumhurbaşkanı olacak, bağımsız bir yargı olacak, ekonomik büyümesi hızla artan bir ülke olacak. Bunları biliyorlar. Eğer bu konuda kafa karışıklığı yaşayan varsa, 60 gün boyunca sahada, tüm maddeleri önümüze alarak halkımıza, bu ülkeye neler getiriyor, parlamenter sistem bu ülkeden neler götürdü, onları anlatacağız. İyi bir cumhurbaşkanlığı sistemine sahip olursak, bununla birlikte icraatların misli misli artacağını düşünün. Sınırımızda tehdit var, içimizde tehditler var ve bunları bertaraf etme noktasında da hızlı kararlar alabilmek, şeffaf bir yargının olması elimizi kolaylaştıracak süreçler."

İngiltere'deki Türk vatandaşlarına çağrı

İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarına, oylarını kullanmaları noktasında hassasiyet göstermesi çağrısında bulunan Katırcıoğlu, cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle ilgili referandum için sandığa gidileceğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir sistemle yolumuza devam edebilmek için 'evet' oyu vermeleri gerektiğini söylüyorum. Ön yargılı bakmasınlar. Okusunlar, anlamaya çalışsınlar. Kafalarında karışıklık varsa sorsunlar, bizler de kendilerine anlatmaya çalışalım. Bu, ülkemizin gerçekten yükselmesi, ilerlemesi, güçlü bir ülke olması noktasında çok önemli bir artı sağlayacak. Başkanlık modelleri yeni keşfedilmiş, bizim ortaya koyduğumuz bir model değil. Yüzlerce yıldır uygulanan bir model. Türkiye'nin gerçeklerine göre yapıyoruz. Kurguladığımız cumhurbaşkanı sisteminde üniter yapıyı koruyoruz. Yani eyalet sistemi yok. İngiltere'deki Türk vatandaşlarının oy kullanmalarını ve 'evet' demelerini istiyorum. Bu bir vatandaşlık görevi. Bu, ülkenin istiklal ve istikbal meselesi."

İngiltere'ye teşekkür

Milletvekili Katırcıoğlu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü kınayan ilk ülkeler arasında bulunan İngiltere'ye, gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederek diğer bazı Avrupa ülkelerinin tutumunu eleştirdi.

Katırcıoğlu şöyle konuştu:

"İngiltere'nin darbe teşebbüsünü ilk kınayanlardan olması çok önemli ama Avrupa Birliği bu konuda biraz yavaş kaldı. Fransa'da iki canlı bomba patladı ve ertesi gün tüm dünya liderleri oradaydı. Elleri birbirine kenetlendi. Doğrusu da bu, böyle olmalıydı. Ama biz 40 yıldır ülkemizde aynı olayları yaşıyoruz. Bunun üstüne, kendi içimizdeki darbeciler ve teröristler, kendi silahlarımızla elinde bayrak olan insanlarımıza, sade vatandaşımıza, meclisimize bomba attılar. Aynı refleksi Avrupa'dan bekliyorduk. İngiltere bu refleksi kınayarak gösterdi. Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu gördüklerini düşünüyorum."