Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in resmi yayın organlarından China Daily gazetesinde yer alan başyazıda, yeni ABD yönetiminin, Tayvan meselesini ve Güney Çin Denizi sorununu, "Çin ile stratejik mücadelesinde koz olarak kullanacağından şüphe duyulmadığına" vurgu yapıldı.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson'ın, "Çin'in Güney Çin Denizi'ne erişimini engellemeliyiz." açıklamasına atıfta bulunulan başyazıda, "Bu tür saldırgan söylemler eyleme dönüşürse iki ülke arasında çok yıkıcı sonuçlar doğurması muhtemel." ifadesine yer verildi.

China Daily'deki başyazıda, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın dünkü basın toplantısında sarf ettiği "Güney Çin Denizi'nde ABD çıkarlarını koruyacağız ve uluslararası suları savunacağız." sözleri hatırlatıldı ve "iki devlet arasında çatışma ihtimalinin arttığı" yorumu yapıldı.

Pekin yönetiminin bölgede askeri tesisler kurduğu yönünde kamuoyuyla paylaşılan uydu fotoğraflarıyla gerçeklerin çok farklı olduğu savunulan başyazıda, "Trump ve ekibinin Güney Çin Denizi'nde savunacağı hiçbir şeyi yok. Eğer bölgede bir savaş çıkacaksa bu, ABD ordusunun eylemleri sebebiyle olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tayvan lideriyle telefon görüşmesi tansiyonu tırmandırmıştı

Pekin yönetimi, Trump'ın geçen ay diplomatik teamüllere aykırı olarak Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile doğrudan telefon görüşmesi yapmasına sert tepki göstermişti. Çin, Trump'ın, ABD'nin 1979 yılından bu yana Pekin yönetimini Çin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıma yönünde izlediği politikayı eleştirmesinden kaygı duyulduğunu vurgulamıştı.