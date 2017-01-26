Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferde artık herkesin gözü kulağı Lukas Podolski’de. Alman oyuncu için Japon kulübü Vissel Kobe transfer görüşmelerine başlarken 3 milyon Euro’luk ilk teklife ret yanıtı verildi. Alman yıldız, G.Saray’ın da masadan kârlı şekilde kalkacağı bir transfer olmasını isterken Elazığ maçında attığı 5 golle de keyfi daha da yerine geldi.



Poldi transfer ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken transfer görüşmelerinin de sürdüğünü söyledi. İşte Podolski’nin sözleri: “Benim hayatım burada, İstanbul’da çok güzel. Kulüple iletişim hâlindeyiz, konuşuyoruz. İlla ki de gitmek istemiyorum. İnsanlar geçen hafta bu konuyu fazla konuştu. Ben bu konuyu yüz yüze konuştum. Kulüple iletişim hâlindeyiz, konuşuyoruz ve tekrar bu hafta neler olacağını göreceğiz.



‘DAHA ÇOK OYNAMALIYIM’



Değerlendirmelere çok yorum yapmak istemiyorum. Herkes transferle ilgili konuşuyor. ‘Ben Türkiye’yi sevmiyorum, ben G.Saray’ı sevmiyorum’ sözleri tamamen yalan. Bazı gazeteler ailemin ayrıldığını da yazdı. Ben de evimden ayrılmışım. Bunlar dedikodu ve kötü şeyler. Asla böyle bir şey yok. Dediğim gibi kulüple iletişim hâlindeyiz, konuşuyoruz. Bekleyip göreceğiz. İnsanlar gerçekten senaryo yazmaya bayılıyor. Ben hâlâ buradayım ve gördünüz maçlarıma çıkıp oynuyorum.



Kupa benim için diğer maçlar gibiydi. Sakatlıktan çıktım. Oynamaya ihtiyacım var. Hafta sonu kötü bir maç kaybettik. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Şimdi önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Cumartesi günü de önemli bir karşılaşmamız var. İkinci yarıda ligde taraftarımızın ilk kez karşısına çıkacağız.”