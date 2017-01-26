Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de güvenli bölgeler oluşturacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, böyle bir adımın tüm olası sonuçlarını hesaplaması gerektiğini belirtti.

Peskov düzenlediği basın toplantısında Trump'ın Suriye'de oluşturacağını söylediği güvenli bölgeler konusunda Rusya'ya danışıp danışmadığı yönündeki bir soruya, "Hayır, Amerikalı partnerlerimiz bize danışmadı. Bu, kendi aldıkları bir karar" yanıtını verdi.



Peskov, "Bu planın, göçmenlerle ilgili durumu daha kötü hâle getirmemesi önemli. Fakat muhtemelen tüm olası sonuçların hesaplanması gerekiyor" diye ekledi.



TRUMP "GÜVENLİ BÖLGELER OLUŞTURACAĞIM" DEMİŞTİ

Dün akşam ajanslara düşen haberlerde, Suriyelilerin ülke içinde oluşturulacak tampon bölgelerde kalmalarını daha doğru bulduğunu belirten Trump, "Suriye'de halk için kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Bence Avrupa, milyonlarca insanın Almanya ve diğer ülkelere alınmasına izin vermekle büyük bir hata yaptı. Şimdi orada olan şey tam bir felaket" demişti.

TÜRKİYE'DEN DE YANIT GELDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "Türkiye uzun süredir dile getiriyordu. Netleşince bakacağız, takip ediyoruz" diye konuştu.