Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Afyonkarahisar’da polis tarafından gözaltına alındı.

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım ve HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir twitter hesaplarından yaptıkları duyurularda HDP'li Kaya’nın, gece saat 00.30 sıralarında İzmir ve Afyonkarahisar Emniyet İl Müdürlüklerine bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını aktardı. HDP’li vekiller ayrıca Kaya’nın önce İzmir’e oradan da Diyarbakır’a götürüleceğini belirttiler.

Diyabakır, Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da, Diyabakır’daki evinde bulunduğu sırada gözaltına alındı.

Diyabarkır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen HDP Adana Millet Vekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır’daki evinde bulunduğu sırada gece yarısı il emniyetine bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.