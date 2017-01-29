Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirilen HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Bilgen, Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
HDP sözcüsü Ayhan Bilgen mahkemeye sevk edildi
29.01.2017 - 16:43 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da gözaltına alınarak Diyarbakır’a getirilen HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Etiketler : HDP sözcüsü,Ayhan Bilgen,mahkeme,hdp,
442373 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/442373.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER