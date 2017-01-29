Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan, İşbaşı Eğitim Programı'nın, gençlerin tecrübe eksikliğini ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma olduğunu belirterek, "Bugün gençlerimiz üniversiteden ya da okullarından mezun olduklarında, işverene gittiklerinde, iş görüşmesi esnasında kendilerine yöneltilen temel soru şu; 'tecrübeniz var mı?' Okuldan yeni mezun olmuş gencin tecrübesinin fazla olması tabii ki beklenemez. Bu programlarla bu açıklığı ortadan kaldırmayı hedefliyoruz." dedi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş arayanlar ile iş verenler arasındaki bağlantıyı kurmak için temel problemleri de dikkate alarak çözüm yolları bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Bütün ülkelerde genel işsizliğin iki katı kadar bir genç işsizlik mevcut olduğunu, Türkiye'de bunu çözmek için birçok program ve proje geliştirdiklerini ifade eden Özkan, 2012 yılından itibaren, "her işsizin bir danışmanı olacak" sloganıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Özkan, ilk etapta bütün işsizlerin bir danışmanı olduğuna işaret ederek, şu an itibarıyla İŞKUR'da 3 bin 600 iş ve meslek danışmanlarıyla 81 ilde ve büyük ilçelerde yaygın vaziyette hizmet sürdürdüklerini anlattı.

İş ve meslek danışmanlarının, gençlerle bir araya gelerek onların kendilerini tanımalarına, kendi yeteneklerini ve yeterliliklerini bilmesine imkan sağladığını bildiren Özkan, "Daha sonra gençlerimiz eğer iş gücü piyasasının aradığı niteliklere sahip değilse İŞKUR olarak yaptığımız aktif iş gücü programları kapsamında gençlerimizin niteliklerini artırarak, iş gücü piyasasına kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

"İş kazası, meslek hastalığı sigorta primleri yatırılıyor"



Özkan, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışan katılımcılara günlük 54 lira olmak üzere bir ücret ödendiğini, ayda 26 gün çalışan birisinin bir asgari ücret düzeyinde ücret aldığını belirtti.

Bunun bir program olduğunu, bir çalışma olmadığını, emekliliğe yansıyan sigorta kollarının bu kapsamda yatırılmadığını anlatan Özkan, "Gerek genel sağlık sigortası gerekse iş kazası, meslek hastalığı sigorta primleri yine İŞKUR tarafından yatırılıyor. Bunun için bu programlar önemli. Mevcut itibarıyla işletmenin buradaki kullanabileceği hak, mevcut çalışanlarının yüzde 10'u ile sınırlı, yani 100 çalışanı olan bir kişiye biz yanına 10 kişi vererek iş tecrübelerinin artmasına imkan sağlıyoruz. Onun için gençlerimiz hiçbir zaman çekinmesinler, çünkü bu programlar aynı zamanda okullardaki staj programlarının yerine de geçiyor." şeklinde konuştu.

Özkan, Mesleki Eğitim kurslarının da gerek gençler gerek diğer işsizler açısından önemli olduğuna işaret ederek, "İş gücü piyasasında şunu çok sıklıkla görüyoruz. İş verenler işçi arıyor, işçiler ise iş arıyorlar. Fakat arada bir boşluk var, bir araya getirdiğimizde bu örtüşmüyor. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi gençlerimizin nitelik eksikliği, yani herhangi bir mesleğe sahip olmamaları. Bu programlarla da biz gençlerimizi meslek sahibi yaparak iş gücü piyasasına katkı sunmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.