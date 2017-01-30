Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada'nın Quebec eyaletinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City'de aynı zamanda cami olarak kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi, yatsı namazı sırasında kimliği henüz belirlenemeyen silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı.

Yaklaşık 40 Müslüman namaz kılıyordu

Görgü tanıklarının yerel basına yaptıkları açıklamalara göre, saldırı 40 kadar Müslümanın yatsı namazını kılmak üzere camide bulunduğu sırada meydana geldi.

Olay sonrası Quebec City İslam Kültür Merkezi'ne çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Polis, saldırıyla ilişkili olduğu belirtilen 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırıya uğrayan caminin önüne 2016 yılının haziran ayında üzerinde 'afiyet olsun' notuyla kesik bir domuz kafası bırakılmıştı.