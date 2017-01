Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14-15 Ocak tarihlerinde yapılan AÖF final sınavının sonuçları açıklandı. Açıköğretim, final sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile beraber öğrenciler AÖF not hesaplama ile ilgili arama yapmaya başladı. AÖF'te 2016 güz döneminde ilk kez uygulanan dört yanlışın bir doğruyu götürmesi sistemi puanların düşük gelmesine neden oldu. Sınava giren öğrenciler vizedeki gibi 4 yanlışın 1 doğruyu götürmesinden dolayı düşük puanlar aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Uygulama hayata geçerse sınavda yanlış verilen cevaplardan 4 tanesi 1 doğru cevabı götürecek. Her yanlış cevap 0.25 doğru cevabı eksiltmiş olacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

AÖF not ortalaması hesaplamak için güz dönemi şartlı geçilen derslerden geçilmiş olması, güz dönemi sonundaki veya sonraki bahar dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde bir not alınmış olması gerekmektedir.

Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçtikleri derslerden geçebilmeleri içinse bahar dönemi sonundaki veya sonraki güz dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir.

AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için;

1- FF dersinin olmaması,

2- En son Genel Not Ortalaması 2,00 veya üzeri olması,

3- Alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmektedir.

AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRDÜ

Açıköğretim öğrencilerinin ilk kez katıldığı yeni sınav sistemine göre dört yanlış bir doğruyu götürecek olup puanlama buna göre yapıldı. ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda geçerli olan dört yanlışın bir doğruyu götürmesi sitemi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) taraından açıköğretim sınavlarında da uygulanmaya başladı. Bu sistem sadece Anadolu Üniversitesi’nde değil tüm Açıköğretim Fakültelerinde geçerli olacaktır.

BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bahar döneminde ise ilk vize 15 Nisan 2017 – 16 Nisan 2017 (Cumartesi-Pazar) günleri yapılacaktır. 2017’nin son finali ise 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde olacaktır.

Sınavlar bittikten sonra “tek ders sınavı” ise 15 Temmuz 2016 Cumartesi günü olacaktır.

AÖF'DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?

AÖF yeni ders sisteminde seni 2 döneme ayrılıyor. 1. dönemde alınan ancak kalınan bir ders gelecek sene 1. dönem içerisinde, 2. dönemde alınan ancak kalınan ders yine gelecek yıl 2. dönem içerisinde alınabilecektir.

Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Bu durum da senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor. Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

1. Yıl 1. yarı yıl (dönem) 2. yarı yıl (dönem)

2. Yıl 3. yarı yıl (dönem) 4. yarı yıl (dönem)

3. Yıl 5. yarı yıl (dönem) 6. yarı yıl (dönem)

4. Yıl 7. yarı yıl (dönem) 8. yarı yıl (dönem)