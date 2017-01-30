Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te kabul edilmesiyle başlayan referandum sürecinde seçmenler rengini belli etmeye başladı. İzmirli kadınlar, sosyal medyada "İzmirli Kadınlar Evet Diyor" (@evet_diyoruz) adıyla sayfa oluşturdu.
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