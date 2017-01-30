Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te kabul edilmesiyle başlayan referandum sürecinde seçmenler rengini belli etmeye başladı. İzmirli kadınlar, sosyal medyada "İzmirli Kadınlar Evet Diyor" (@evet_diyoruz) adıyla sayfa oluşturdu.
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İzmirli kadınlar anayasa değişikliği için 'Evet' diyor
30.01.2017 - 14:56 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Twitter'da açılan "İzmirli Kadınlar Evet Diyor" adlı sayfada anayasa değişikliğine destek mesajları yayınlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te kabul edilmesiyle başlayan referandum sürecinde seçmenler rengini belli etmeye başladı. İzmirli kadınlar, sosyal medyada "İzmirli Kadınlar Evet Diyor" (@evet_diyoruz) adıyla sayfa oluşturdu.
Etiketler : chp,chp izmir,haberler,
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