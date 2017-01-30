Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada; "Demba Ba'nın geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş yeni golcüsünü KAP'a bildirdi!
30.01.2017 - 18:03 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 18:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Demba Ba'nın geçici transferi için görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.
Etiketler : beşiktaş,demba ba,süper lig,
442715 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/442715.aspx
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