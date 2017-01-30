Desperado, The Mask of Zorro, Cehennem Melekleri gibi filmleriyle tanınan Hollywood’un 56 yaşındaki ünlü yıldızı Antonia Banderas’ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İngiltere’nin Surrey bölgesindeki evinde egzersiz yaptığı esnada fenalaşan Banderas, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların bir süre müşahede altında tuttuğu ünlü oyuncu daha sonra taburcu edildi.
Antonio Banderas kalp krizi geçirdi
30.01.2017 - 20:53 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 20:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antonio Banderas, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu taburcu edildi.
Etiketler : Antonio Banderas,kalp krizi,
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