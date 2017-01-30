Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Desperado, The Mask of Zorro, Cehennem Melekleri gibi filmleriyle tanınan Hollywood’un 56 yaşındaki ünlü yıldızı Antonia Banderas’ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İngiltere’nin Surrey bölgesindeki evinde egzersiz yaptığı esnada fenalaşan Banderas, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların bir süre müşahede altında tuttuğu ünlü oyuncu daha sonra taburcu edildi.