Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi haber ajansı SPA'da yer alan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri komutanlığının açıklamasında, Kızıldeniz'de devriye görevi yapan Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerine ait bir fırkateyne Hudeyde Limanı'nın batısında intihar saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, olayda 2 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

İntihar saldırısının Husiler tarafından 3 bot ile düzenlendiği, botlardan birinin fırkateynin arka tarafında yangına neden olduğu, müdahale edilerek yangının büyümeden söndürüldüğü ifade edildi.

İntihar saldırısı sonrası denizde operasyon başlatıldığı vurgulanan açıklamada, Husilerin, Hudeyde Limanı'nı terör eylemleri için operasyon merkezi olarak kullanmaya devam ettikleri, Yemen vatandaşlarına insani yardım ve ilaç gibi malzemelerin ulaştırılması için kullanılan limanın terör merkezi olarak işletilmesinin tehlikeyi tırmandırdığı kaydedildi.