Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Denisa kimdir? Denisa Gültekin kimdir? Denisa kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği, gerçek adı nedir? sorularının cevabı haberimizde. 1992 yılında İstanbul’da doğmuştur. Milli sporcu olan yarışmacının, Türkiye Bikini Fitness dalında 3 kez şampiyonluğu vardır. Denisa ilk konsey öncesi bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Ogeday ile konuşmuştu. Eleme potasına girmek istemediği için Ogeday'dan güçlü ve elenmeyecek birinin (Eser West) adını yazmasını istemişti. Eser'in de onayını alan Denisa'nın bu fikri hem Ogeday hem de adadaki birçok isim tarafından kabul edilmişti.



Bunun üzerine Ogeday taktik olarak ilk konseyde elenecek isim olarak Eser West'in adı verdi. Tahmin edildiği gibi Eser adada kaldı ve en az oyu alan Fulya Survivor'dan elendi. Bireysel dokunulmazlık sahibi Volkan'ın adını verdiği Fulya'nın adaya veda ederken söylediği "Kulis yapıldı. Benim hakkım yendi. Hakkımı helal etmiyorum" sözleri hem Ogeday'ı hem de gönüllüler takımını etkiledi. İkinci hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler konseyinde ismi en çok yazılan Denisa oldu.



SURVIVOR DENİSA GÜLTEKİN KİMDİR?

Gerçek adı Deniz Gültekin olan Denisa Gültekin 1992 doğumlu. 25 yaşında olan Denisa Gültekin İstanbul'da dünyaya geldi. Vücut geliştirme alanında Milli sporcu olan Denisa Gültekin, Türkiye Bikini Fitness dalında 3 kez şampiyon oldu. Kahverengi gözlü olan Denisa Gültekin, 56 kiloda ve 1.68 boyunda. Balık burcu olan Denisa Gültekin, evli değil ve sevgilisi de yok. Denisa Gültekin modellik yaparak da geçimini sağlamaya çalışıyor.



SURVİVOR'DA OLMAK HAYALİMDİ

Denisa Gültekin instagram hesabından Survivor'a dahil olmasını takipçilerine attığı şu mesajla ilan etmişti: -"Survivor 2017 gönüllüler takımındayım. Uzun zamandır hayalini kurduğum yarışmanın içindeyim umarım şampiyon olarak dönebilirim.. Bu noktada desteklerinizi benden esirgemezseniz çok sevinirim. Şimdiden o güzel dilekleriniz, mesajlarınız, dualarınız için çok teşekkür ederim."



DENİSA GÜLTEKİN'İN BESLEDİĞİ HAYVANLAR

Survivor gönüllüler kızı sıra dışı hayat tarzının yanında sıra dışı bir hayvansever de... Yılanlara sarılıp pozlar veren Denisa Gültekin evinde de bir bukalemun besliyor.



SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.