Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis Dış İlişkiler Komitesi üyesi Ahlam Hüseyni, AA'ya yaptığı açıklamada, "Meclis, komitemizin ABD Başkanı Trump'ın Iraklıların ülkesine girişini yasaklaması kararına karşı misliyle karşılık verilmesi için sunduğu kararı oy birliğiyle onayladı." dedi.

Onaylanan kararda ayrıca, ABD Kongresi'ne Iraklılara karşı alınan kararı gözden geçirmesi çağrısı da yapıldığını belirten Hüseyni, bu kararın gerekli icraatlarda bulunması için hükümete baskı niteliği taşıdığını sözlerine ekledi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın kararının esef ve şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.

Kararın "yanlış" olduğu nitelendirilen açıklamada, ABD Kongresi'ne bunu yeniden gözden geçirmesi çağrısı yapıldı.