Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanı James Mattis, savunma bütçesine yönelik bir genelge yayınlayarak Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2017 bütçesinde "ABD ordusunu büyütmeye yönelik değişiklikler yapılması" ve sonraki yılların bütçesinin de bu hedef doğrultusunda hazırlanması talimatını verdi.

Pentagondan yazılı bir açıklamayla duyurulan genelge daha büyük ve güçlü bir ordu hedefine “teyakkuz kabiliyetinin geliştirilmesi”, “savunma programlarını dengeleyerek ortaya çıkan acil eksikliklerin giderilmesi” ve ”daha büyük, daha etkin ve daha öldürücü müşterek gücün inşa edilmesi” olmak üzere üç aşamaya erişmeyi planlıyor.

Genelgenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal savunma stratejisine uygun olarak hazırladığını ifade eden Mattis, söz konusu üç aşama ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Temel hedef, yeni Ulusal Savunma Stratejisinin gereği olarak daha büyük, daha etkin ve daha öldürücü bir müşterek kuvvet inşa etmektir. Birinci ve ikinci aşama orta vadeli hedeflerdir, ancak süreç içerisinde üçüncü hedefe yönelik çalışmalıyız.”

“Bazı bölgelerde kuvvet artırılabilir”

Pentagonun 2017 yılı bütçesinde yapacağı değişikliklerin DEAŞ’a karşı mücadeleyi hızlandırmaya ve orduda acil olan teyakkuz eksikliklerinin giderilmesine yönelik olacağının altını çizen Mattis, “Bütçede yapılacak değişikliğin içerisinde bazı kritik bölgelerde teyakkuz durumunda hemen müdahale edecek şekilde kuvvet artırımına gidilebilir.” dedi.

Mattis ayrıca, yapılacak değişikliklerden sonra Kongrenin onaylamış olduğu 619 milyar dolarlık 2017 savunma bütçesinin miktarında da artış olacağını kaydetti.

Genelgede, ikinci aşama ile ilgili 2018 savunma bütçesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“2018 Mali Yılı Savunma Bütçesi, teyakkuz durumunu geliştirmeye devam etmekle birlikte savunma programlarını dengeleyerek acil eksikliklerin giderilmesine odaklanacaktır. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, örneğin daha etkili mühimmat satın alınması, tesislerin idamesinde gerekli fonun yüksek miktarlarda tutulması, ileri seviyede tatbikatlar için programların tesis edilmesi, kritik unsurlara yatırım ve kuvvet yapısının mümkün olabilecek en üst seviyeye çıkarılması sağlanacaktır.”

Yeni savunma stratejisinde ordunun büyütülmesi yer alacak

Mattis, kısa vadeli yatırımlar ve 2018 savunma bütçesi incelemesi tamamlandıktan sonra bakanlığın yeni savunma stratejisine ve 2019-2023 arasında yapılacak savunma planlamalarına odaklanacağını vurguladı.

Genelgede nihai hedef olan ordunun büyütülmesinin yeni savunma stratejisinde yer alacağını aktaran Mattis, Amerikan ordusunun geniş bir yelpazede ortaya çıkan risk ve tehditlere karşı etkili olacak şekilde büyütüleceğini kaydetti.

Amerikan ordusu bünyesinde 576 bini Kara Kuvvetlerinde olmak üzere toplam 1 milyon 281 bin 900 asker bulunuyor.