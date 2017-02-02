Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Başak Sayan Twitter hesabından içinde bulunduğumuz Şubat ayı içerisinden Reina saldırısına benzer bir saldırının gerçekleşeceğini iddia etti. Sayan, bu iddiasına gerekçe olarak da yıldız haritasını gösterdi.

"26 ŞUBAT KRİTİK, TERÖR BEKLİYORUM"

Başak Sayan'ın paylaşımı şu şekilde: "Şubat ayına girdik girmesine ama ne yazık ki çok zor bir ay bizi bekliyor. 11 şubat ay tutulması ve 26 şubat güneş tutulması zor zamanlar. Özellikle 20 şubat ile 28 şubat arası çok büyük bir olay bekliyorum.

"BU NOKTA SIKINTILIDIR"

Zira bu tarihlerde hem tutulma hem uranus mars birleşimi var. Reina saldırısı olduğunda mars Türkiye'nin doğuma haritasında 9 derece balıkta ki güney ay düğümünün üzerindeydi. Bu nokta sıkıntılıdır. 26 şubat güneş tutulması ise yine ayni noktada.

"ASIL OLAYLAR 20 İLE 28 ŞUBAT ARASI"

9 derece balik,guney ay dugumu üstünde. Mars Uranüs birleşimi de cabası. Terör bekliyorum. Öncesi 11 şubat ay tutulması sırasında da bazı olaylar gündeme gelecektir ama asıl olay 20 ile 28 şubat arası."