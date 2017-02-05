Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel, ABD’de yaşayan Kübalı göçmen Edel Rodriguez’in çizdiği Trump illüstrasyonunu kapağına taşıdı. Çizgide Trump, Özgürlük Heykeli’nin kafasını kesmiş bir şekilde, elinde kanlı bir bıçakla resmedildi. İllüstrasyonda Trump’ın “Önce Amerika” söylemine de atıf yapıldı. Küba’dan ABD’ye göç eden ve çoğu göçmen gibi ABD Başkanı Donald Trump’ın çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip 7 ülkeye getirdiği vize yasağına tepki gösteren Rodriguez, Özgürlük Heykeli’nin Amerika’nın göçmenleri ağırlama politikasını ve demokrasiyi temsil ettiğini ifade ederek, “Demokrasinin başı kesildi” yorumunu yaptı. Son yıllarda kafa kesmenin DEAŞ’ın eylemlerinde görüldüğünü hatırlatan Rodriquez, “Bu yüzden Trump’la DEAŞ’ı karşılaştırdım. İkisi de aşırılıkçı” görüşünü dile getirdi.