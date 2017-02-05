Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılıların internet sitesinden yapılan açıklamada, "Selçuk İnan’ın bugün yapılan MR tetkikinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Wesley Sneijder’ın sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Sağ ayak bileğine darbe alan ve ayak bileği dönen Lionel Carole’ün ise yapılan MR tetkikinde sağ ayak bileği dış yan bağlarında zedelenme, ödem ve kemik kontüzyonu tespit edilmiştir. Üç oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır" denildi.