Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Adaya Kim Veda Etti? Survivor'da Kim Elendi? Survivor'da nefesler tutuldu veda konseyi bekleniyor. Survivor'da bu akşam oynanacak ödül oyunları sonrası veda konseyi yapılacak. Elemeye kalan Denisa, Erdi, Sabriye ve Adem'den en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek. Survivor'da kim elendi? sorusunun cevap bulacağı son gün öncesi ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunları için karşı karşıya geldi. Survivor'ın son bölümünde 'Süt Karemeli' ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Bireysel sembol ödül oyununun galibi ise erkeklerde İlhan Mansız oldu.



GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçen hafta Survivor'da Denisa, Sadin, Seda ve Sabriye dörtlüsünden halktan gelen oylar sonucu en az oyu alarak adaya veden isim ünlüler takımından Seda olmuştu.



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SURVİVOR KİM ELENECEK? İŞTE SURVİVOR'DE ELEMEYE KALAN İSİMLER



SURVİVOR'DA ELEMEYE KALAN GÖNÜLLÜLER

Survivor'ın cumartesi günü yayınlanan bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Final turuna kalan yarışmayı kazanan ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık sembolü oyununu ise Volkan kazandı. Ada konseyinde gönüllüler takımından adı en çok yazılan Denisa elemeye kalan ilk kişi oldu. Bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi Volkan'ın adını verdiği Erdi elemeye kalan ikinci isim oldu.





SURVİVOR'DA ELEMEYE KALAN ÜNLÜLER

Survivor'da ünlüler takımı ile gönüllüler takımı bu haftaki ikinci dokunulmazlık oyunu için ise pazar günü karşı karşıya geldi. Elemeye konseyine kalacak 2 kişinin daha belirleneceği dokunulmazlık oyununu finalde gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmaz oyununu ise Çılgın Sedat kazandı. Eleme konseyinde ünlüler takımından adı en çok yazılan Sabriye ile Çılgın Sedat'ın adını verdiği Adem Survivor'da elemeye kaldı. Böylece yarın akşam yapılacak veda konseyinde Denisa, Erdi, Sabriye ve Adem'den en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek.

DENİSA KİMDİR?

ERDİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

ADEM KILIÇCI KİMDİR?, SURVİVOR'A DEVAM EDECEK Mİ?

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?





İşte elemeye kalan Denisa, Erdi, Sabriye ve Adem'in konseydeki sözleri...

DENİSA

Elemeye kalan Denisa şunları söyledi: Arkadaşlar biraz dinlenebilir miyim? Potada olmak çok yorucu çünkü. Bu isim neye göre yazılıyor ben anlamıyorum. Burada erkek kız karışık. En kötü performansta olan ben miyim? Anlamıyorum. Bir şey söylemek istemiyorum. Yoruldum.

ERDİ ÜNVER

Eleme kalan Erdi ise şöyle konuştu: Volkan'ın kararına saygı duyuyorum. Bu tabii ki içten söylenmiş bir laf değil. Tenhada kulis yapanlar meydanda ne zamandan beri performans cetveli tutuyorlar? Fark etmez ben bu potalara çok alışığım korkmuyorum. Ama onlar bu potalara benim karşımda çıktıklarında korkacaklarını da tahmin ediyorum. Büyük üstak bilge kral Alija İzetbegovic'in bir sözü vardır. "Ver her şey bittiğinde biz düşmanlarımızın kin ve nefret dolu küfürlerini değil dostlarımızı sessizliğini hatırlayacağız" şeklinde. Fark etmez ben böyle potalardan çok çıktım. Çıkmaya da devam edeceğim. Gücümüzü de görecekler. Yarın akşam da yine görecekler. Ben buraya geldim, dokunulmazlık oyunundan sonra da söyledim. Ben sporcu falan da değilim milletin sade bir evladıyım. Bugün yaptıklarını, yarın yapacağım. Hiç problem değil benim için. Buradayız.

ADEM KILIÇÇI

"Ben Sedat kadar süslü cümleler kuramıyorum maalesef. Çünkü kendiside belirttiği gibi 13 yaşından beri bu piyasanın içinde. Ve her türlü ortamlara giriyor. Cambazlığı da çok iyi biliyordur. Çok küçük yaşlarda sokakta su sattım, limonata sattım. -40'larda 5-6 km yürürerek gider spor yapar sonra evime dönerdim. Ben de halkın içinden gelen bir insanım. Kimseye saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Ben buraya dimdik geldim gideceksem de dimdik giderim. "Adem'le kişisel problemlerimiz oldu ama ben ademin ismini yazmam" diyerek haktan hukuktan bahsetti. Kendi verdiği kararın arkasında durmayan insan bana eğilip bükülmekten bahsetmesin. Ben Survivor'da kalırsam gidene kadar yazacağım isim Sedat Kapurtu olacaktır.

SABRİYE ŞENGÜL

Bu duruma şaşırmadım. Grup içinde kulisler falan oldu. Ters köşe yaptılar. Farklı isimler geçiyordu konseye gelince isim değişti. Hayırlısı neyse o olsun ama ben savaşmaya devam edeceğim.



Survivor Erdi için flaş sözler!

Survivor 2016'da finale kalan Damla Can, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programına konuk oldu.

Gönüllüler takımında mücadele eden Erdi Ünver hakkındaki görüşleri sorulan Damla Can, "Erdi için çok sağlıklı şeyler düşünemiyorum. 'Halkın içinden geldi' şeklindeki yorumlar artık çok klişe geliyor. Sonuçta hepimiz halkın içinden geliyoruz. Herkesin bir ailesi var, doğduğu büyüdüğü bir semt var. Performansa baktığım zaman da Erdi'de bir şey göremiyorum. Belki kilo verdikten sonra hızlanabilir" dedi.