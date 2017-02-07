Ulaştırma Bakanından son dakika açıklaması geldi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, katıldığı bir programda yaptığı açıklamasında PTT bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 500 personel alımı yapılacağını duyurdu.
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Son dakika... PTT'ye 2 bin 500 personel alınacak!
07.02.2017 - 13:09 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan PTT'ye 2 bin 500 yeni personel alınacağını açıkladı...
Ulaştırma Bakanından son dakika açıklaması geldi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, katıldığı bir programda yaptığı açıklamasında PTT bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 500 personel alımı yapılacağını duyurdu.
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