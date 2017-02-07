Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma Bakanından son dakika açıklaması geldi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, katıldığı bir programda yaptığı açıklamasında PTT bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 500 personel alımı yapılacağını duyurdu.



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