Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Fatih Hürkan kimdir? Survivor Fatih Hürkan zorlu parkurlarda gösterdiği başarılarılarla adından sıkça söz ettiriyor. Peki Survivor Fatih Hürkan kimdir? Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor yarışması reyting rekorları kırmaya devam ediyor. TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor’da bu hafta yine nefes kesen bir mücadele yaşanacak. Ödül ve dokunulmazlık oyunları sonrası yapılan ada konseyinde elemeye kalan isimler merak edildiği gibi yarışma esnasında performansıyla dikkat çeken Fatih Hürkan kimdir? Hayatı kariyeri hakkında tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz...

FATİH HÜRKAN KİMDİR?

Fatih Hürkan, 14 Eylül 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. İTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Fatih Hürkan, 1998'de Best Model of Turkey'de 2. seçildi ve mankenliğe başladı. 1998'de başrolünü Emrah'ın oynadığı Unutabilsem (Kaya Ererez/TV) dizisinde küçük bir rolle ilk kez kamera karşısına geçti. Bulut Bey ile başrole geçti, daha sonra kötü adam rollerinin aranan ismi oldu. Bir süre Şahika Tekand Studio'sunda oyunculuk eğitimi aldı. Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'nda Aman Hayret, Biraz Gayret oyunuyla da sahnede profesyonel oldu. Kral TV'de sunuculuk yaptı ve 100'ün üzerinde Reklam filminde rol aldı. 2 sinema filminde yer aldı.

ÖNEMLİ FİLMLERİ

1999 – Kahpe Bizans (Gani Müjde)

2006 – Kıyamet (Savaş Erişçi)

Fatih Hürkan, ada konseyinde kendisini şu sözlerle tanıttı; "İstanbul'da yaşıyorum aslen Samsunluyum. Çok uzun zamandır Survivor'a gelmeyi istiyordum. Hayatımda mücadele ve savaş hep vardı. Tam benim için olduğunu düşünüyordum. Çok teşekkür ederim en azından burada oturuyorum. Spora çocukluğumda Judo ile başladım. İstanbul şampiyonluğum var. Ortaokulda kaleciliğe geçtim. Uzun dönem kalecilik yaptım, profesyonelde 4 yıl sürdü. Sonra oyunculuğa geçtim ama sporu hiç bırakmadım. Bir dönem ninjutsu yaptım. Haftanın üç günü halı saha, bir günü voleybol dört günde crossfit yapıyorum. Oyunculuğu epey zamandır yapıyorum. Bir dönem annemin rahatsızlığı nedeniyle ara verdim. Annemi kaybettiğim dönemde şov dünyasından geri düştüm. Kokusunu her zaman özlediğim bir oğlum ve eşim var."