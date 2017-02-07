Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının yeni sunucusu Murat Yıldırım, sosyal medyada yerden yere vurulmuştu. Yıldırım, Instagram hesabından tokat gibi cevap vererek reyting sıralamasını Instagram'dan paylaştı.

MURAT YILDIRIM SOSYAL MEDYADA YERDEN YERE VURULDU

Kenan Işık'la efsaneleşen "Kim Milyoner Olmak İster"in sunuculuğunu Selçuk Yöntem'den devralan Murat Yıldırım ilk performansıyla seyircinin karşısına çıktı. Ancak Yıldırım'ın ilk performansı sosyal medyada büyük eleştiri konusu oldu.

YILDIRIM'DAN TOKAT GİBİ CEVAP

Murat Yıldırım, tüm bu eleştirilere tokat gibi cevap verdi. Instagram hesabından reyting sıralamasını paylaşan Yıldırım, izleyicilerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

İşte Murat Yıldırım'ın o paylaşımı: