Yayın hayatına başladığında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye'ye rakip olacağı söylenen 'Ben Söylerim' final kararı aldı. FOX TV'de yayınlanan ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı Serdar Ortaç ve Kibariye'nin jüri koltuğunda oturduğu 'Ben Söylerim'in yayın hayatı uzun sürmedi.
Program sadece 6 bölüm yayınlanabirken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Anne, Hayat Şarkısı gibi diziler karşısında düşük reyting alınca kanal programı bitirme kararı aldı.
'Ben Söylerim' final yapıyor
07.02.2017 - 22:43 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 22:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serdar Ortaç ve Kibariye'nin jüri koltuğunda oturduğu, Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı 'Ben Söylerim' final kararı aldı.
Yayın hayatına başladığında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye'ye rakip olacağı söylenen 'Ben Söylerim' final kararı aldı. FOX TV'de yayınlanan ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı Serdar Ortaç ve Kibariye'nin jüri koltuğunda oturduğu 'Ben Söylerim'in yayın hayatı uzun sürmedi.
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445035 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/445035.aspx
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