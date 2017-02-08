Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bulunan dünyanın en büyük 5. akvaryumu SEA LIFE, Avrupa’nın ilk ve tek dijital akvaryumunda farklı bir deneyim için sizleri bekliyor

“Ona ne söylesem az, ona ne hediye etsem yetmiyor, çünkü ben onu okyanuslar kadar seviyorum!’’ diyorsanız eğer, Sevgililer Günü için size bir önerimiz var. Avrupa’nın ilk ve tek dev dijital akvaryumu Resim Akvaryum’da rengarenk tropik okyanus balıklarından birine sevdiğinizin adını verin, balığın renklerini siz belirleyin hatta sevdiğinizin resmini üzerine çizin. Sevginiz rengarenk bir balıkla masmavi okyanuslara açılsın… Resim Akvaryum’da kağıt şablonlarda boyanan balıklar canlanıyor. Boyanan balık resimleri, dev dijital akvaryumda yüzmeye başlıyor. İsteyenler de canlanan balıkları besleyebiliyor ve yüzerken izliyor.

83 metre boyunca derinlerde romantik bir yürüyüş

SEA LIFE Akvaryum’daki Resim Akvaryum’la aynı katta tam 83 metre boyunda Su Altı Okyanus Tüneli bulunuyor. Okyanus tünelinde yapılan yürüyüşte denizlerin en güzel canlıları yakından görülüyor. Rengarenk tropik okyanus balıkları, dev köpekbalıkları, devasa vatozlar ve çok dahası su altı tünelindeki yürüyüşünüzde size eşlik ediyor.

SEA LIFE Akvaryum dünyanın en büyük 5. akvaryumu. İçerisinde 15 binden fazla deniz canlısı ve 50’den fazla akvaryum bulunuyor. Deniz canlılarını koruma ve kurtarma çalışmaları da sürdüren SEA LIFE, romantizm, keşif ve heyecan dolu bir gün için ziyaretçilerini bekliyor.

SEA LIFE Akvaryum biletlerinde ise online olarak alınan bilet kapıda alınılan biletten daha ucuz. %20 indirim kazanılan online biletler, diğer bilet fiyatları ve aktiviteler hakkında detaylı bilgi www.visitsealife.com/istanbul internet adresinden ve 0212 640 20 15 numaralı telefondan alınabiliyor.