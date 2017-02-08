Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Recep İvedik 5, daha vizyona girmeden hakkında bazı eleştiriler yapıldı. Filmde Azeri boksör ile bulunan sahneler tepki toplarken. ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5’in amacının tıpkı önceki seriler gibi insanları güldürmek olduğunu ve kimseyi rencide etmek gibi bir niyetleri olmadığını açıkladı. Yine de tartışmalara neden olan sahne filmden çıkarılmıştı.



Recep İvedik 5’in bilet satışlarının büyük çoğunluğu biletinial.com tarafından gerçekleştirilecek.

Biletinial.com yetkilileri tarafından yapılan açıklamada filmin daha vizyona girmeden bile çok yüksek talep gördüğü duyuruldu. 16 Şubat’ta seyircisiyle buluşacak filmin bilet satışları için birçok kişinin hem biletinial.com çağrı merkezlerini arayarak hem de binlerce mesaj göndererek talepte bulunduğu iletildi. Ayrıca gelen talebi değerlendiren yetkililer, serinin bir önceki filminde elde edilen 7 milyon izleyici rekorunun bu film ile daha fazla yükselebileceğini belirtiyor.

Yetkililer, Recep İvedik 5’in gösterime girmesiyle beraber gişelerde uzun kuyruklar oluşabileceğini hatırlatıyor. Bu durumda filmi bir an önce izlemek isteyen ve sinema gişelerinde vakit kaybetmek istemeyen seyircilerin tercihi ise internet biletlerinden yana oluyor. Recep İvedik 5, internet biletlerinin satışa sunulmasıyla birlikte sinemaseverlerin yoğun ilgisini görecek. Ayrıca, Recep İvedik 5’in sevilen serinin son filmi olacağı iddiaları da mevcut.

Recep İvedik 5, sadece oyuncu ve yapımcı kadrosuna kazanç sağlamakla kalmayacak. Sinema sektöründe damga vurması beklenen filmde, 3000 bin kişilik figüran ekip ve 200 sporcu alıyor. Böylece çok geniş bir istihdam alanının sağlandığı görülüyor.

Recep İvedik 5 hakkında her geçen gün yeni tartışmalar, iddialar ve haberler gündeme gelmeye devam ediyor. Filmin fragmanı ise kısa süre içerisinde 27 milyonu aşan izlenme oranıyla rekora doğru giderken, Şahan Gökbakar, Instagram hesabı üzerinden “27 milyon” yazan bir fotoğraf paylaşarak “Recep İvedik 5 fragmanı: Kusura bakmayın izlenme sayımız ekrana sığmadı da” şeklinde açıklamada bulundu. Fotoğraf kısa bir süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sinemaseverler filmin vizyona çıkış tarihi 16 Şubat’ı heyecanla beklerken, bu heyecanı Şahan Gökbakar da yaşıyor. Ünlü oyuncu filme dair gelişmeleri aktif bir şekilde Instagram hesabından duyurmaya devam ediyor.

Recep İvedik 5 biletlerinin satışa sunulması ile birlikte online bilet almak isteyen kullanıcıların https://www.biletinial.com/sinema/recep-ivedik-5 adresi üzerinden işlem yapabilecekleri belirtildi.