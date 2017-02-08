Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın en iyi AVM’si seçilen Mall of İstanbul 14 Şubat Sevgililer Günü için aşk ve şehir kavramlarını buluşturan özel bir projeye imza attı. Eserleri dünyada büyük beğeni toplayan genç sanatçı Erkut Terliksiz Mall of İstanbul için ‘İstanbul Aşkı’nı ikonlaştırdı.

Tasarım ile ilgili değerlendirme yapan Erkut Terliksiz, “Bu çalışmayı Mall of İstanbul için tasarlarken İstanbul’un zenginliklerinden yola çıktım. Bana göre İstanbul aşktır. İstanbul özünde farklı medeniyetlerin, kültürlerin, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin; tüm farklılıkların bir arada yaşamasıdır. Kentin büyüsünü ve çeşitliliğini her yönüyle kavrayabilmenin, insanın algısını çok aşan bir şey olduğunu kabul etmek gerek” dedi.

İstanbul’un güzelliklerini ve çeşitliliğini anlatan tasarım, 14 Şubat Sevgililer Günü için de özgün bir hediye alternatifi olacak. “I Love İst” t-shirtleri 10-14 Şubat tarihleri arasında 150 TL alışveriş yapan ziyaretçilerine Mall of İstanbul’dan hediye edilecek.