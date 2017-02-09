Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PİYANGO TAM LİSTE. Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama.. Milyonlarca insanın hayalini süsleyen Milli Piyango çekilişi bu akşam saat 19:30'dan itibaren çekilmeye başlayacak ve gecenin finalini ise dev ikramiye süsleyecek. Büyük ikramiye hangi bilete çıktı? Milli Piyango çekiliş sonuçları tam liste, sıralı liste ve amorti ile ilgili detayları buradan takip edebilirsiniz. 9 Şubat 2017 Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oluyor. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına nasıl ulaşırım? İşte 2017 Milli Piyango çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde... 2017 Milli Piyango çekiliş sonuçları, tam sıralı liste ve amorti, hangi numaralara çıktı ve Milli Piyango kazanan bilet sorgula ile ilgili öğrenmek istediğiniz detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından " 9 Şubat 2017 Çekilişi" bu akşam yapılacak. Bu akşamki çekilişte, şanslı numaralar birden fazla kişinin hayallerini gerçekleştireceği parayı dağıtacak.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango nedir?

Millî Piyango, Türkiye'de Millî Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Türkiye'de piyango çekilişleri, her ayın 9, 19 ve 29'uncu günleri yapılır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir, örneğin her yıl 31 Aralık gecesi yılbaşı özel çekilişi yapılır.

Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor?

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.

GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞTE KİMLER KAZANDI?



19 Ocak çekilişinde genellikle olduğu gibi ikramiye yine çeyrek bilete isabet etti, büyük ikramiyeyi kazanan biletler Ankara, İzmir ve İstanbul'da satıldı.



29.01.2017 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: ANKARA - MERKEZ, İSTANBUL - MERKEZ, İSTANBUL - MERKEZ, İZMİR - MERKEZ

3.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

373000

300.000 TL ikramiye kazanan numaralar

626233

30.000 TL ikramiye kazanan numaralar

491586503408556770

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

182696259390350638490627511390

5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

023293026187028316117873148310168563222448245478294917307253354172356298373059389281421068434190496353611909651592684125

3.000 TL ikramiye kazanan numaralar

073000173000273000303000313000323000333000343000353000363000370000371000372000373001373002373003373004373005373006373007373008373009373010373020373030373040373050373060373070373080373090373100373200373300373400373500373600373700373800373900374000375000376000377000378000379000383000393000473000573000673000

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

017126019473027591031027036800040765046187046631054645064954072940074036088505089735090185098383099776113785118453127681134908136565137361142532157408163444188533193388202540204131207725208141208560214911225009231413239626244024255363256126256365258751259245266153269354276848312856316789323916331417335054342567346037351334354325357045363456366554374359380763390798399215406432407574409212426774449487452553455169459616476189479890482255501122501538503399509037509493514135516241525737532742541087565240572609575227583701602315605162612347615525621365621396629910649959665035667887682333686549695523

300 TL ikramiye kazanan numaralar

002518013164023096025225030284045348045921047145050537058652061860063823066746069143069632070165071073080576087103110364121571124155127109127332132720135142148609152125154114154222157491158942159842160517180152185833187951200868208637210825211404212175213918224929240512246493248807249567256261258435261124266495266739272034273054281047282401288173288607288953299795300338300383301408304103309611311378314129316650323384328001335556340146341748343415343571354533358173367115371188371311378880382099382323391590403911408867412824424428435160436432442898444316456601458896463553481130499607501768502542502987505484507988510419511557517224517512519193521340527306527973530990531175533627536407540555543190546520550443559688563465569811573841584994592493600789601349604402613529621824626170626425629025638943640361640559642499645462654242662625663235663546663825664076670756671634677536696999697492697589

160 TL ikramiye kazanan numaralar

0033603086072161285316738206562127421710228442651426589275462947730126313033270734211348723488340561458804616647768482254946249835528195365255495626006365365764666276826372159748988270883638857228652788710888939195792524939399558595829970229824899017

80 TL ikramiye kazanan numaralar

00220076018715092716299335623719389541934322512854416191715475567754791589749907

60 TL ikramiye kazanan numaralar

284324332437476514591592725840

48 TL ikramiye kazanan numaralar

25293552596792

24 TL ikramiye kazanan numaralar

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