Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Beşşar  Esed rejimi ile Kürtler arasında Rusya'nın arabuluculuğunda görüşmeler  yapıldığını bildirdi. 

Lavrov, Rus İzvestiya gazetesine verdiği mülakatta, Arap basınında  Rusya'nın arabuluculuğunda Himeymim üssünde, rejim ile Kürtler arasında ülkenin  federalleşmesi konusunda görüşmeler yapıldığı yönündeki haberlerin yöneltildiği  soruya cevap verdi.
 
Rusya'nın "Suriye'nin bütünlüğünün korunması amacıyla" rejim ile  Kürtler arasında ortak anlayış bulunması için çaba gösterdiğini ifade eden  Lavrov, geçen yıl haziran-aralık aylarında Rusya'nın arabuluculuğunda rejim ile  Kürt gruplar arasında 4 görüşme gerçekleştiğini belirtti.
 
 Ayrıca Lavrov, Esed rejiminin, Kürt siyasi-sosyal yapı temsilcileri  ile "ihtiyaç duyulduğunda" terör örgütü PKK/PYD'nin uzantısı YPG ile doğrudan ya  da dolaylı olarak görüştüğünü kaydetti.
 
Söz konusu görüşmelerin olumlu ilerlediğine işaret eden Lavrov,  tarafların anlaşma potansiyeli bulunduğunu savundu.
 
Öte yandan Lavrov, NATO'nun Rusya sınırları yakınlarında askeri  varlığını artırmasını "provakatif ve istikrara zarar verici" adımlar olarak  niteleyerek, Avrupa'daki askeri politik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve  oluşacak mevcut risklere karşı gerekli adımları attıklarını vurguladı.