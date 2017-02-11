Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türklerin düğün, sünnet, doğum gibi özel günlerde altın hediye etme adeti ekonomideki çalkalanmalara yenik düştü. Altın fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle vatandaşlar çeyrek altın takma adetinden uzaklaşmaya başladı.

ARTIK NE KÜÇÜLEBİLİR NE DE BÖLÜNEBİLİR

İzmir'in tarihi kemaraltı kuyumcular çarşısında altın toptancılığı yapan Naci Arığtekin, fiyatın hızla yükselmesinin altın ticaretine darbe vurduğunu söyledi. Bu durumdan sadece esnafın etkilenmediğini söyleyen Arığtekin, "Bizim dışımızda bu işten evine ekmek götüren işçi de etkilendi, sevdiklerine altın takacak vatandaş da etkilendi. Yılbaşından bu yana çeyrek altın fiyatı 220 liradan 242 liraya, gram altın 127 liradan 147 liraya yükseldi. Darphane gram altının dörtte biri ağırlığındaki ürünleri piyasaya sürdü. Gram altın alacak durumda olmayan vatandaşlar en azından mahçup olmamak adına yeni basılan ve 37 TL'ye satılan çeyrek gram altına yönelecek. Altın'ın artık ne küçülecek ne de bölünecek hali kalmadı" dedi.