Trump, yeni güvenlik önlemleri alacaklarını ve alınacak kararların önümüzdeki günlerde yayınlanabileceğini bildirdi. Trump, "Pazartesi günü yeni bir emir vermek dahil birçok alternatifimiz var" dedi.
Trump'tan bir yasak daha!
11.02.2017 - 16:34 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Temyiz mahkemesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 müslüman ülkeyi kapsayan seyahat yasağını iptal etmesinin ardından, Trump, seyahat yasağıyla ilgili yeni önlemler getirmeyi düşünüyor.
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