Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdi Ünver elendi mi? Survivor Erdi kimdir? Son olarak Fatih ile büyük kavga yaşayan Erdi Ünver bu hafta eleme potasına giren isimler arasında. Dokunulmazlık oyununda Eser'e maymun diyen Fatih'e çıkış yaparak üzerine yürüyen Erdi, Fatih ile kavga yaşadı. Oyunlarda çok iyi performans gösteremeyen Erdi eleme konseyinde 'Zamanla daha iyi oluyorum ve olacağım' dedi. Peki Survivor Erdi ne iş yapıyor, kimdir, kaç yaşında? Semih'e benziyor iddiları ile Survivor Erdi sürekli gündemde. Survivor Erdi hakkında tüm merak edilenleri "Survivor Erdi elendi mi? ( Erdi Ünver kimdir?)" başlıklı haberimizden öğrenebilirsiniz. Erdi Ünver biyografi.

SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?

Bu haftaki iki dokunulmaz oyununu da kaybeden Gönüllüler takımında kavgalar büyüyor. İlk dokunulmaz oyununun kaybedilmesi sonrası yapılan oylamada Erdi ve Yiğit elenme adayı olan iki isimdi; bireysel dokunulmazlığı alan Tuğçe ise üçüncü isim olarak Sadin'in ismini verdi.

İkinci dokunulmazlık oyununun kaybedilmesi sonrası ise konseyde ismi yazılan kişi Gökhan oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Eser ise Elif'in ismini potaya soktu.

Erdi ÜNVER ELENDİ Mİ, KİMDİR?

Göz6 yarışmasıyla tanınan ve yarışmanın şampiyonu olarak Survivor biletini alan Erdi Ünver, 1988 yılında doğdu. İstanbul Bayrampaşa’da yaşayan Erdi Ünver, Kırklareli’li olup aslen Boşnaktır. Sabit Büyükbayrak Lisesi’nden Mezun olmuştur. Amatör olarak futbol oynamaktadır. Asıl hayali futbolcu menajeri olmaktır.

Erdi Ünver, psikoloji, iletişim ve fiziksel performans karması olarak tanınmladığı Survivor’da şampiyonluk hedefliyor.