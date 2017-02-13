Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökhan Gözükan elendi mi? Gökhan Gözükan kimdir? Survivor'da bu hafta nefesler tutuldu. İki dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler beş eleme adayı çıkardı. Bunlardan biri de adada performansı ile göz dolduran Gökhan Gözükan oldu. Peki Gökhan Gözükan'ı neden yazdılar. Gökhan Gözükan kimdir, ne iş yapıyor, biyografi. Tüm merak edinleri "Gökhan Gözükan kimdir? Survivor Gökhan elendi mi? (SURVİVOR GÖKHAN)" başlıklı haberimizden öğrenebilirsiniz.

GÖKHAN GÖZÜKAN KİMDİR?

Boks ile yakından ilgilenen Gökhan Gözükan, vücut geliştirme ile de ilgileniyor. Survivor Gökhan Gözükan 34 yaşındadır. Gökhan Gözükan 1.92 boyunda ve 86 kilodur.

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılan ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti.

SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?

Bu haftaki iki dokunulmaz oyununu da kaybeden Gönüllüler takımında kavgalar büyüyor. İlk dokunulmaz oyununun kaybedilmesi sonrası yapılan oylamada Erdi ve Yiğit elenme adayı olan iki isimdi; bireysel dokunulmazlığı alan Tuğçe ise üçüncü isim olarak Sadin'in ismini verdi.

İkinci dokunulmazlık oyununun kaybedilmesi sonrası ise konseyde ismi yazılan kişi Gökhan oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Eser ise Elif'in ismini potaya soktu.