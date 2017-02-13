Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelin adayı Hanife, Zuhal Topal’ın programından ayrıldı. Hanife, Zuhal Topal’a neden katılmadı? Hanife evlilik programlarına devam edecek mi? Geçtiğimiz günlerde gece kulübünde görüntüleri çıkan gelin adayı Hanife, "İzmir'e yerleştim. Bundan sonra yokum" diyerek ekran macerasını sonlandırdığını açıkladı. En son gece kulübünde eğlenirken çekilen görüntüleri ortaya çıkan Hanife'nin bir süredir programa katılmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

"YOKUM BUNDAN SONRA"

Sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili açıklama yapan gelin adayı Hanife programda ki geleceğiyle ilgili şunları söyledi: ''Artık İzmir'de ailemle birlikteyim. Soru sorup durmayın yokum bundan sonra, ilk kez yapmıyorum bu açıklamayı ama bu kez son. Telefon numaramı değiştirdim iş birliği yaptığım firmalar bana dm'den ulaşabilirler.'' Sosyal medyada yaptığı bu açıklamaların ardından fenomen gelin adayının tekrar programa katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

Hanife 1995 İzmir doğumludur. 3 kardeşi olan Hanife, lise mezunudur. Hanife ilk olarak Esra Erol’un evlilik programına katılmıştır. İlk programda damat adaylarından Umut’a talif olan Hanife uzun zamandır aradığı aşkı bulamadı. Hanife’nin Popstar Bayhan ile de bir ilişkisi olmuştu.