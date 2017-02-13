Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen dizisi "Poyraz Karayel"den izleyicilerini üzen haber geldi. Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, 1 Mart'ta dizinin son bölümünün yayınlanacağı izleyicilere duyuruldu.

INSTAGRAM'DAN "LİMON FİLM"İN AÇIKLAMASI PAYLAŞILDI

Dizinin Instagram hesabından, dizinin yapım şirketi "Limon Film" tarafından yapılan açıklamanın görseli paylaşıldı.

İşte "Limon Film" tarafından yapılan açıklama:

Sevgili Poyraz Karayel'ci...

7 Ocak 2015'te yayına başlayan Poyraz Karayel, 1 Mart 2017'de son kez yayına gelecek. 82 bölüm boyunca, oyuncuları, yazarları, müzisyenleri, teknizk ekibi ve izleyici ile beraberce oluşturduğumuz "Poyraz Karayel" efsanesi için hepinizin emeğine sağlık.

Yeni projelerde görüşmek üzere herkese sonsuz teşekkür ederiz...