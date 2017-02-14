Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), "Kritik Altyapının Terör Saldırılarına Karşı Korunması" konulu karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Konseyin dönem başkanı Ukrayna tarafından sunulan tasarı 15 ülkenin de desteğiyle onaylandı.

Kararda, terör örgütlerinin ülkelerin kritik önemi bulunan altyapı tesis ve kurumlarını hedef aldığı, bundan dolayı hem sivil can kaybı hem de ülkelerin kaynaklarına büyük darbe vurmayı amaçladıkları kaydedildi.

Kritik altyapıya örnek olarak banka ve finans kurumları, telekomünikasyon, hava, deniz ve kara ulaşım yolları, enerji ve su iletim şebekeleri gibi hassas kurumların yer aldığı kararda, bu tür saldırıların vereceği maddi zararın yanı sıra kaosa yol açacağı ve ülkelerin savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde azaltacağı ifade edildi.

"Türkiye birçok terör örgütüyle mücadele ediyor"

Toplantıda konuşan Türkiye'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Güven Begeç, Türkiye'nin birçok terör örgütüyle mücadele ettiğini hatırlatarak, bu örgütlerin önemli altyapı kurumlarına saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Terör örgütlerinden DEAŞ'ın geçen yıl Atatürk Havalimanı'na saldırdığını, PKK'nın baraj, boru hattı, sağlık kuruluşları, okullar ve kamu çalışanlarını hedef aldığını dile getiren Begeç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ise TBMM'nin savaş uçaklarıyla vurulduğunu anımsattı.