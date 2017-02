Türkiye Gazetesi

Survivor kim elendi? Survivor eleme. TV8 ekranlarında yayınlanan ve her hatfa izlenme rekorları kıran Survivor'da bu hafta da heyecan dorukta. İki dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı 5 isim çıkarmak zorunda kaldı. İlk dokunulmazlık oyununda ünlüler takımından Serhat'ın bacağıyla ilgili büyük bir problem yaşanmış ve oyuna devam edememişti. Oyun sonrası konseye çıkan gönüllüler takımından oylama sonucu Erdi ve Yiğit'in adı çıkmış, bireysel dokunulmazlığı kazanan Tuğçe ise Sadin'in adını vermişti. İkinci dokunulmazlık oyununda da kaybeden gönüllüler Gökhan'ın ismini çıkardı. Bireyseli kazanan Eser ise Elif'in adını yazdı. Böylelikle Survivor'da 5 isim potada.

BU HAFTA NELER YAŞANDI?

Survivor'da dün akşam herkes tarafından ilgiyle takip edilen bir yarışma yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı karınlarını doyurmak için dün akşam kıyasıya mücadele verdiler. Fakat bu seferki ödül biraz farklı oldu. Yarışmacılar bu ödülde çikolataya olan duydukları özlemi giderdiler. Hiç bir olayın çıkmadığı yarışmada bir de sevindirici haber yaşandı. Serhat Akın adaya arkadaşlarının yanına tekrardan döndü. Bacağı tekleyen Serhat Akın'ın ilerdeki günlerde oyunlara çıkabileceği açıklandı. Bacağındaki ağrılardan dolayı Serhat Akın'ın bir süre oyunlarda yer almayacağı anlaşıldı. Bu mutlu haberin ardından ödülü kazanan takımda belli oldu. Konu yiyecek olduğu zaman başarılarını her defasında gösteren gönüllüler, yine ödül oyununu kazanan taraf oldu.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK GÖNÜLLÜLER İÇİN CAN SIKICI OLDU

İkinci dokunulmazlık oyununda ciddi bir mücadele veren ünlüler takımı, oyunu kazanan taraf oldu. Bu kazanç, ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımının ekstra bir sıkıntıya girmesine sebep oldu. Konseyde iki isim daha belirlemek zorunda kalan gönüllüler takımında toplam beş aday eleme potasında yer aldı ve SMS oylamasına sunuldu. İsmi en çok yazılan Gökhan ile bireysel dokunulmazlığın sahibi Eser West'in tercih ettiği Elif, diğer üç kişi ile birlikte potada yer alacak.

İLK DOKUNULMAZLIKTA ÜÇ İSİM BELİRLENMİŞTİ

Survivor 2017'de büyük heyecan dün akşam da oynanan dokunulmazlık oyunuyla devam etti. Survivor'un en önemli oyunları arasında gösterilen dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler adadan gitmesi için iki ismi belirledi. Oylamada ilginç bir sonuç ortaya çıktı ve Erdi ve Yiğit’in isimleri eşit olarak çıktı. Bu durumda iki yarışmacı da eleme adayı olmuş oldu

SERHAT AKIN'IN SAĞLIK DURUMU

Serhat Akın talihsiz bir sakatlık yaşamış ve 'arka adelem' koptu diyerek acı içinde yere yığılmıştı. Akın ilk doktor müdahalesinin ardından hastaneye kaldırımıştı. Acun Ilıcalı ada konseyinin başında yaptığı açıklamada Serhat'ın sağlık durumu hakkında şöyle konuşmuştu: "Bugünü hastanede geçirdi ve MR çekildi. Durumu inceleniyor, kesin bir şey yok. Yarın kesinleşecek. Türkiye'deki doktorlarla da görüşülüyor. Sağlık durumuyla ilgili net bilgiyi yarın vereceğiz."

Serhat, pazartesi günü adaya döndü. Acun Ilıcalı, "Ağrısı çok, zor yürüyor. Zaman onu iyileştirecek diye düşünüyorum. Futbolcu bir kardeşim bu tür problemlere alışkın. İnşallah yakın zamanda oyunlara dönersin." sözleriyle Serhat'ı karşıladı.

Cuma günü ise oyun başında rahatsızlanan Çılgın Sedat'ın enfeksiyon kaptığı belli olmuştu.

FATİH'E ÖDÜL CEZASI VERİLDİ

Daha önce İlhan Mansız ile son bölümde ise Erdi ile kavga eden Fatih Hürkan, Erdi'den Acun Ilıcalı'dan ve seyircilerden özür dileyerek bir daha olmayacağının sözünü verdi.

Acun Ilıcalı ise konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Daha öncede söylemiştim oyun alanındaki fevriliklere her zaman toleranslıyız. Ama Fatih önce kendi takımından birine sonra karşı takımdan birine fiziksel şekilde karşılık verdi. Survivor şartları dünyanın en zor şartları. Yarışmacılarımızın bir çoğunun normal şartlarının bu olmadığını ben biliyorum. Survivor'da adaleti bozacak bir karar vermedik. Dostumuza, yakınımıza asla herhangi bir tolerans tanımadık. Değerlendirme toplantımızda bundan sonrası için Survivor'larda da uygulayacağız. Seni bir kez daha uyarıyoruz. Bundan sonraki takımının kazandığı ilk ödülden yararlanamayacaksın."