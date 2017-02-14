Kanal D, 1993 yılından bu yana ulusal yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Kanal D bugüne kadar kalitesini sürdürmüş ve izleyicilerine yayın sağlamıştır. Bu doğrultuda Kanal D yayın akışlarını da düzenlemiş ve izleyicilerine uygun hale getirmiştir. Kanal D yayın akışları, Kanal D resmi internet sayfası üzerinden gün gün verilmektedir. Dileyen herkes giriş yaparak Kanal D Yayın akışını öğrenebilir. Ancak biz sizler için Kanal D, yayın akışını haber haline getirdik. Şuan Kanal D'de Arka Sokaklar, Altınsoylar, Vatanım Sensin, Poyraz Karayel, Hayat Şarkısı, Bodrum Masalı, Babam ve Ailesi dizileri bulunuyor. Peki bu diziler hangi gün ekranlarımızda olacak? İşte 14 Şubat Salı Kanal D yayın akışı...
05:30 ZORAKİ KOCA
07:00 KANAL D HABER GÜNAYDIN
09:00 MAGAZİN EXTRA
09:30 RENKLİ SAYFALAR
12:30 KISMETSE OLUR
16:15 ARKA SOKAKLAR
18:45 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER
20:00 HAYAT ŞARKISI
00:15 AŞK OYUNU
02:00 BENİ BIRAKMA
03:15 KALBİN ZAMANI
05:00 AŞK OYUNU