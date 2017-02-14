Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D, 1993 yılından bu yana ulusal yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Kanal D bugüne kadar kalitesini sürdürmüş ve izleyicilerine yayın sağlamıştır. Bu doğrultuda Kanal D yayın akışlarını da düzenlemiş ve izleyicilerine uygun hale getirmiştir. Kanal D yayın akışları, Kanal D resmi internet sayfası üzerinden gün gün verilmektedir. Dileyen herkes giriş yaparak Kanal D Yayın akışını öğrenebilir. Ancak biz sizler için Kanal D, yayın akışını haber haline getirdik. Şuan Kanal D'de Arka Sokaklar, Altınsoylar, Vatanım Sensin, Poyraz Karayel, Hayat Şarkısı, Bodrum Masalı, Babam ve Ailesi dizileri bulunuyor. Peki bu diziler hangi gün ekranlarımızda olacak? İşte 14 Şubat Salı Kanal D yayın akışı...

05:30 ZORAKİ KOCA

07:00 KANAL D HABER GÜNAYDIN

09:00 MAGAZİN EXTRA

09:30 RENKLİ SAYFALAR

12:30 KISMETSE OLUR

16:15 ARKA SOKAKLAR

18:45 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER

20:00 HAYAT ŞARKISI

00:15 AŞK OYUNU

02:00 BENİ BIRAKMA

03:15 KALBİN ZAMANI

05:00 AŞK OYUNU