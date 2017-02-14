Show TV, Ciner Medya Grubu bünyesinde yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. Show TV'nin genel yayın yönetmeni Haluk Şirin'dir. 1999 yılında Mehmet Emin Karamehmettarafından satın alındı.Show TV, yine 90'lı yıllarda Simpsonlar, Seinfeld, Sıkı Dostlar , Dallas, Battlestar Galactica, Yalan Rüzgârı, Roseanne, Power Rangers, S.W.A.T., Superboy ve The Rookies gibi pek çok yabancı dizinin tekrar bölümlerini gündüz ve geceyarısı kuşaklarında yayınlamıştır. Yarışma programlarında çığır açan Biri Bizi Gözetliyor'un 2000 yılında yayınlanan ilk sezonu Show TV'ye çok büyük reyting sağlamıştır. 29 Eylül 2005 tarihinde Avrupa'daki Türklere yönelik yayın yapan Show Türk açılmıştır. Show TV, 3 Eylül2012'den itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir. Peki bugün Show TV'de hangi programlar olacak?
07.15 ÇOCUKTAN AL HABERİ
09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE
12.00 NURSEL'İN EVİ
13.00 GELİN EVİ
15.00 EVLENECEKSEN GEL
18.45 SHOW HABER
20.00 HER ŞEY AŞKTAN
22.00 AY LAV YU
00.00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
02.15 EVLENECEKSEN GEL
04.30 NURSEL’İN EVİ
05.45 ÜÇ SEVGİLİ