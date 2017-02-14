Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik. Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi evlendi. Peki Almeda Abazi kimdir? Oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi Amerika Los Angeles’te dünya evine girdi. Sevgililer Gününde evlenmeyi tercih eden Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin düğününe 40 kişi katıldı. Almeda Abazi uzun duvaklı bir gelinlik tercih etmişti. Çiftin düğününde Acun Ilıcalı ve Murat Yıldırım’ın katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

ALMEDA ABAZİ KİMDİR?

Almeda Abazi, Tolgahan Sayışman ile evlendi Almeda Abazi 13 Şubat 1992 Arnavutluk doğumludur. 2008' de Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanmıştır. Oyuncu eğitimi almaktadır. Lise eğitimini İstanbul Özel Tarhan Koleji'nde tamamlamış, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim-Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır. Eğitimine Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi olarak devam etmektedir. Almeda Abazi Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmıştır.