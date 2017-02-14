Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Caner Toygar ve Berke evleniyor. Esra Erol’un programında tanışan Caner Toygar ve Berke çifti evlilik tarihlerini açıkladı. Peki Caner Toygar ile Berke ne zaman evlenecek? Damat adayı Caner Toygar aradığı aşkı Berke’de buldu. Uzun zamandır evlenmek isteyen Caner, Berke ile evlenmeye karar verdi. Caner Toygar ile sevgilisi Berke konuk oldukları televizyon programında evlilik tarihlerini açıkladı. Caner Toygar ve Berke çifti mart ayında evleneceklerini açıkladı. Caner Toygar, Berke ile evleneceklerini rüyasında gördüğünü söylediğini belirtti. Caner Toygar bir dönem gelin adayı Tülin ile olan ilişkisiyle televizyonda çok konuşulmuştu.

BERKE KİMDİR?

Esra Erol’un programına katılan Berke, 34 yaşındadır. Datça’da yaşayan Berke, ana okulu öğretmenliği yapmaktadır.

CANER TOYGAR KİMDİR?

1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Caner Toygar, lise mezunudur. 2013 yılında evlilik programına katılan Caner, Tülin Koca ile yaşadığı aşk ile Türkiye gündemine oturmuş ve kısa sürede isminden sıkça söz ettirmiştir. Evlilik programının ardından Tülin ile yaşadığı ilişkiyi katıldığı gündüz kuşağı programında anlatan Caner, burada telefona bağlanan Tülin'e sinirlenerek başında bardak kırmış, bu görüntüleriyle ülke gündemine damgasını vurmuştur. 2009 yılında müzik konusunda da atılım yapmış ve "Naber Fıstık" isimli albümü çıkarmıştır. Evlilik programının ardından bir süre oyunculuk için çabalayan ardından Ataşehir'de köfteci dükkanı açan Caner Toygar, bu alanda ilerleyemeyince, ekranlara çıkış nedeni olan evlendirme konseptini kullanarak arkadaşlık sitesi açmıştır.