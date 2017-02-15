Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 Adam bu akşam ekranlarda. 3 Adam’ın bu akşamki konukları kim? 3 Adam’a bu akşam kim konuk olacak? 3 Adam’ın konuklarından Fatma Turgut kim merak ediliyor. 3 Adam bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. TV 8 ekranlarının sevilen talk show programı olan 3 Adam komik skeçleriyle bu akşam ekranlarda olacak. 3 Adam’ın bu akşamki konukları merak ediliyor. Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un birlikte hazırlayıp sunduğu 3 Adam'a bu hafta Doğa Rutkay, Aşkım Kapışmak ve Fatma Turgut konuk olacak. 3 Adam Sahne köşesinde skeç yazarlarına, yazdığı skeci arkadaşları ile oynamak isteyenlere ve stund-up ile hikayesini anlatmak isteyenlere ekrana çıkma şansı veriyor. Birbirinden komik skeçleri ve eğlenceli anlarıyla 3 Adam bu akşam TV 8’de ekranlarda olacak.

FATMA TURGUT KİMDİR?

Fatma Turgut 2 Ocak 1984 doğumludur. İlköğrenimini, Atatürk İlköğretim Okulu'nda, ortaöğretimini ise Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesinde tamamladı. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Ana Bilim Dalı Klasik Gitar Bölümü'ne girdi. 2010 yılında buradan mezun oldu. Bu süreç içerisinde gördüğü eğitim bünyesinde; çok sesli koro, şan, Türk Müziği Armonisi, Batı Müziği Armonisi gibi alanlarda çalışmalar yapma fırsatı buldu. Aynı zamanda çeşitli amatör rock gruplarıyla sahne çalışmalarını sürdürdü. 2005-2008 yılları arasında özel bir müzik dershanesinde klasik gitar ve koro öğretmenliği yaptı. 2007 yılında daha sonra Model adını alacak olan "A Due Carmen" isimli rock müzik grubuna katıldı. Model grubu ile birlikte Perili Sirk (2009), Diğer Masallar (2011) ve Levla'nın Hikayesi (2013) isimli üç adet albüm yayınladı. Özellikle Sertab Erener ve Demir Demirkan ile birlikte çalışma fırsatı bulduğu "Diğer Masallar" albümünden yayınlanan "Buzdan Şato" ve "Değmesin Ellerimiz" şarkıları ülke çapında büyük ilgi gördü. Birçok şehirde çok fazla sayıda sahne alma fırsatı buldu. Bu yıllar içerisinde yine Model grubu ile birlikte birçok jingle ve reklam müziği seslendirdi. 2013 yılının Kasım ayında Levla'nın Hikayesi adlı albüm piyasaya sürüldü. Fatma Turgut 28 Aralık 2016'da Twitter üzerinden yaptığı. açıklamayla Model grubundan ayrıldığını duyurdu. Şu sıralarda müzik kariyerine solo olarak devam ediyor.