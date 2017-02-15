Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT1 yayın akışını sizler için derledik. TRT 1'de neler var? İşte TRT 1 yayın akışı. TRT 1 Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalıdır. Ana binası Ankara'dadır. Kanalın ilk logosu düz yazıyla tasarlanmış TRT logosudur. Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalıdır, birincisi İTÜ TV'dir. Fakat, kanal 1970 yılında TRT'ye devredilmiştir. TRT, Türkiye'deki en eski ulusal televizyon kanalıdır. İlk genel müdürü 29 Nisan 1964'te Adnan Öztrak'tır. İlk yayınını Nuran Devres spikerliğinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Şubat 1968 tarihinde ilk televizyon oyunu "Şair Evlenmesi" canlı olarak yayınlandı. 1976 yılında ilk renkli yayın gerçekleştirildi. 1982 yılında kısmen olsa da 1984 yılında tamamen renkli yayına geçildi. Dünya çapında hizmet vermektedir. Peki 15 Şubat Çarşamba günü TRT 1’de neler var?

06:35 Leyla ile Mecnun

08:00 Adını Sen Koy

09:15 İyi Fikir

11:25 1'de Bugün

11:35 Seksenler

14:40 Ana Kuzusu

17:05 Adını Sen Koy

19:00 Erhan Çelik İle Ana Haber

19:45 Diriliş "Ertuğrul"

23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Kolaysa Sen Yap

02:25 Seksenler

04:401'de Bugün

04:50 Ana Kuzusu