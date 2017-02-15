Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 yayın akışını sizler için derledik. TV8, 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan, 2013 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Merkez stüdyoları Sarıyer'de bulunmaktadır. Mart 2016'da NBA yayın haklarını almıştır. Haber kanalı olarak yayın hayatına başlayan TV8, 2003 yılında format ve logo değiştirerek eğlence kanalları arasına katıldı. TV8, 9 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.TV 8'de O Ses Türkiye, Göz6, 3 Adam, Oynat Bakalım, Güle Güle Oturun, Arda'nın Mutfağı, Para Bende, Magazin 8 Extra, 1 Alp 3 Çocuk, 8x8 programları bulunuyor. İşte 15 Şubat Çarşamba TV8 yayın akışı..

07:00 Günaydın Doktor

08:00 Maşa ile Koca Ayı

08:15 Oynat Bakalım

09:30 Aramızda Kalmasın

12:30 İşte Benim Stilim

16:30 Survivor Panorama

20:00 3 Adam

00:15 İşte Benim Stilim

03.00 Survivor Panorama

05:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar