Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D yayın akışını sizler için derledik. Kanal D, 1993 yılından bu yana ulusal yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Kanal D bugüne kadar kalitesini sürdürmüş ve izleyicilerine yayın sağlamıştır. Bu doğrultuda Kanal D yayın akışlarını da düzenlemiş ve izleyicilerine uygun hale getirmiştir. Kanal D yayın akışları, Kanal D resmi internet sayfası üzerinden gün gün verilmektedir. Dileyen herkes giriş yaparak Kanal D Yayın akışını öğrenebilir. Ancak biz sizler için Kanal D, yayın akışını haber haline getirdik. Şuan Kanal D'de Arka Sokaklar, Altınsoylar, Vatanım Sensin, Poyraz Karayel, Hayat Şarkısı, Bodrum Masalı, Babam ve Ailesi dizileri bulunuyor. Peki bu diziler hangi gün ekranlarımızda olacak? İşte 15 Şubat Çarşamba Kanal D yayın akışı...

05:30 ZORAKİ KOCA

07:00 KANAL D HABER GÜNAYDIN

09:00 MAGAZİN EXTRA

09:30 RENKLİ SAYFALAR

12:30 KISMETSE OLUR

16:15 ARKA SOKAKLAR

18:45 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER

20:00 POYRAZ KARAYEL

00:15 YERLİ DİZİ

02:00 VAMPİR KIZ KARDEŞLER

04.00 ULAN İSTANBUL

