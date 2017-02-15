Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV yayın akışını sizler için derledik. Show TV, Ciner Medya Grubu bünyesinde yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. Show TV'nin genel yayın yönetmeni Haluk Şirin'dir. 1999 yılında Mehmet Emin Karamehmettarafından satın alındı.Show TV, yine 90'lı yıllarda Simpsonlar, Seinfeld, Sıkı Dostlar , Dallas, Battlestar Galactica, Yalan Rüzgârı, Roseanne, Power Rangers, S.W.A.T., Superboy ve The Rookies gibi pek çok yabancı dizinin tekrar bölümlerini gündüz ve geceyarısı kuşaklarında yayınlamıştır. Yarışma programlarında çığır açan Biri Bizi Gözetliyor'un 2000 yılında yayınlanan ilk sezonu Show TV'ye çok büyük reyting sağlamıştır. 29 Eylül 2005 tarihinde Avrupa'daki Türklere yönelik yayın yapan Show Türk açılmıştır. Show TV, 3 Eylül2012'den itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir. Peki bugün Show TV'de hangi programlar olacak?



07.15 ÇOCUKTAN AL HABERİ

09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12.00 NURSEL'İN EVİ

13.00 GELİN EVİ

15.00 EVLENECEKSEN GEL

18.45 SHOW HABER

20.00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00.00 TAŞ MEKTEP

02.15 EVLENECEKSEN GEL

04.15 NURSEL’İN EVİ

05.15 KÜÇÜK SEVGİLİM